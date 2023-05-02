Лукашенко заявил о проникновении диверсантов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время участились случаи, когда на территорию страны проникают диверсанты. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с руководителями силовых ведомств он подчеркнул, что нынешняя обстановка заставляет реагировать на складывающуюся ситуацию. Он поручил членам правительства и силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе для предотвращения проникновения диверсантов на территорию республики.

Лукашенко подчеркнул, что ждет исчерпывающие предложения по этому вопросу и противодействию диверсантов. Президент также добавил, что обстановка вокруг республики по-прежнему сложная. По его словам, рядом с границей наращивается военный потенциал НАТО, а также регулярно происходят провокации.