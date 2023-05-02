$80.51-1.0588.37-1.83

Лукашенко заявил о проникновении диверсантов в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время участились случаи, когда на территорию страны проникают диверсанты. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко заявил о проникновении диверсантов в Белоруссию
© РИА Новости

На встрече с руководителями силовых ведомств он подчеркнул, что нынешняя обстановка заставляет реагировать на складывающуюся ситуацию. Он поручил членам правительства и силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе для предотвращения проникновения диверсантов на территорию республики.

Лукашенко подчеркнул, что ждет исчерпывающие предложения по этому вопросу и противодействию диверсантов. Президент также добавил, что обстановка вокруг республики по-прежнему сложная. По его словам, рядом с границей наращивается военный потенциал НАТО, а также регулярно происходят провокации.

Ранее Лукашенко сообщил, что на территории Белоруссии обнаружен схрон диверсантов с территории Украины. По его словам, операция проводилась при участии главы ФСБ РФ Александра Бортникова.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий