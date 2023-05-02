В Белоруссии спрогнозировали обострение обстановки на границах

На границах Белоруссии может обостриться оперативная обстановка. О таком прогнозе сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, ссылаясь на информацию разведки, передает БЕЛТА.

В ходе совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы он доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, которая складывается вокруг страны.