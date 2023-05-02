В одной европейской стране зафиксировали рекордную жару

Организация Красный Крест в Испании зафиксировала в стране рекордную для апреля жару — столбик термометра поднялся до 38,8 градуса Цельсия. Об этом сообщается на сайте организации.

© Lenta.ru

Рекордное значение заметили в аэропорту города Кордоба на юге европейской страны в четверг, 27 апреля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда воздух в Испании прогрелся до 34 градусов Цельсия. При этом в области Андалусия столбики термометров поднялись и до 40 градусов.

Представители Креста объяснили, что аномально горячий воздух пришел из Северной Африки. Они отметили, что жара привела к летальным исходам, и призвали особое внимание уделить наиболее уязвимым группам населения.