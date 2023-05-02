Молдавская оппозиция призвала власти не нагнетать ситуацию в стране перед 9 Мая
Молдавская оппозиционная Партия социалистов обратилась к руководству республики в преддверии 9 Мая. В своем Telegram-канале политическая сила призвала прекратить угрозы репрессиями для тех граждан, которые наденут георгиевские ленты во время празднования Дня Победы.
«Высокопоставленные лица угрожают штрафами и другими репрессиями гражданам, которые наденут георгиевские ленты в память о ветеранах Великой Отечественной войны, вопреки разъяснению Конституционного суда РМ. Партия социалистов Республики Молдова призывает руководителей страны и представителей правящей партии перестать нагнетать ситуацию в стране, раскалывать общество и разжигать конфликты между гражданами», — говорится в сообщении.
Как указали в партии, георгиевские ленты являются одним из символов праздника, и молдаване имею полное право на их ношение в память о воинах-победителях. Социалисты также пообещали защитить соответствующее право граждан.