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В Польше допустили возможность потребовать репарации от России

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач не исключил, что Польша, которая хочет добиться репараций от Германии, потом может потребовать их и от России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

В Польше допустили возможность потребовать репарации от России
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«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с (президентом РФ Владимиром) Путиным - это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», - сказал Пшидач.

Ранее Польша заявила, что намерена требовать от Германии выплатить 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Однако Берлин отказался от таких выплат, ссылаясь на решение Польши отказаться от репараций в 1953 году.

Ранее издание NDP сообщило, что США намерены уничтожить Германию руками Польши. Отмечается, что Варшава планирует сместить Берлин с позиции лидера Евросоюза. Именно для этого Польша просит выплатить репарации, используя этот вопрос как предлог.

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