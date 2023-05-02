Пока вы спали: заявление Шольца о поставляемом Киеву оружии и аэростат над Гавайями

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Шольц: Украина не имеет права атаковать Россию из западного оружия

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Украина не может наносить удары по территории России из поставляемого ей Западом оружия, необходимо не допустить эскалации конфликта и вовлечения в него НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет РБК.

Шольц подчеркнул, что Берлин решает вопросы поставок вооружений Киеву только по согласованию с союзниками. По его мнению, Украине необходимо оказывать помощь, однако это не должно привести к эскалации и участию в конфликте Североатлантического альянса.

Американские военные начали следить над пролетевшим над Гавайями воздушным шаром

Американские военные следят за перемещением воздушного шара неизвестного происхождения, который ранее пролетел над штатом Гавайи. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила телекомпания NBC.

При этом, по словам источников издания, пролетая над Гавайями, аэростат держался в стороне от секретных объектов. По итогам наблюдения, военные пришли к выводу, что он «не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности и не передает никаких сигналов».

Торговые сети обяжут создать полки с товарами из России

Депутаты «Единой России» и Минпромторг готовят законопроект, который в случае принятия обяжет торговые сети создать полки с непродовольственными товарами российских производителей. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива призвана способствовать «повышению конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренному технологическому развитию страны». При этом определять перечень товаров российского происхождения, которые должны быть представлены на специальной полке в торговых сетях, будет правительство. Международные бренды, локализовавшие свои заводы в стране, не подпадут в эту категорию.

Израиль атаковал окрестности Алеппо

Аэропорт в сирийском городе Алеппо приостановил работу после ракетной атаки Израиля. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Сирии пишет РИА Новости.

В Сирии отметили, что израильские военные выпустили ракеты по окрестностям Алеппо, часть из них была сбита средствами ПВО. По данным государственного телеканала, после атаки международный аэропорт в Алеппо «прекратил работу».

Минобороны России заявило об эвакуации из Судана 200 человек

Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации эвакуировали из Судана более 200 человек. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.