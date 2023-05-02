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СМИ рассказали подробности разговора Зеленского с премьером Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы расширения помощи Киеву со стороны Веллингтона. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на RNZ.

СМИ рассказали подробности разговора Зеленского с премьером Новой Зеландии
© globallookpress.com

Как отмечает издание, телефонный разговор между лидерами был теплым и содержательным. В последние месяцы прошло несколько встреч на высоком уровне, которые обеспечили плотное взаимодействие двух стран по ключевым вопросам.

При разговоре с украинским лидером Хипкинс находился в международном аэропорту Окленда перед визитом в Лондон. Ожидается, что Новая Зеландия скоро анонсирует новые меры поддержки Киеву. Другие подробности взаимодействия Хипкинса и Зеленского не сообщаются.

Ранее Зеленский сообщил о передаче мощного бронетанкового пакета после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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