СМИ рассказали подробности разговора Зеленского с премьером Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы расширения помощи Киеву со стороны Веллингтона. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на RNZ.

Как отмечает издание, телефонный разговор между лидерами был теплым и содержательным. В последние месяцы прошло несколько встреч на высоком уровне, которые обеспечили плотное взаимодействие двух стран по ключевым вопросам.

При разговоре с украинским лидером Хипкинс находился в международном аэропорту Окленда перед визитом в Лондон. Ожидается, что Новая Зеландия скоро анонсирует новые меры поддержки Киеву. Другие подробности взаимодействия Хипкинса и Зеленского не сообщаются.