В Венгрии мэр выгнал украинцев после нападений на женщин

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Как сообщает РИА Новости, видео конфликта он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

По словам Дьюрича, из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушку. Мэр заявил, что не собирается терпеть подобные случаи. На видеозаписи глава деревни вместе с полицейскими прибыл в общежитие, где потребовал от украинцев отправиться на родину и «воевать с чеченцами».