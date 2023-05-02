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В Венгрии мэр выгнал украинцев после нападений на женщин

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич разогнал украинских беженцев, преследовавших местных девушек. Как сообщает РИА Новости, видео конфликта он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

В Венгрии мэр выгнал украинцев после нападений на женщин
© globallookpress.com

По словам Дьюрича, из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушку. Мэр заявил, что не собирается терпеть подобные случаи. На видеозаписи глава деревни вместе с полицейскими прибыл в общежитие, где потребовал от украинцев отправиться на родину и «воевать с чеченцами».

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Дьюрич также подчеркнул, что пока руководит Керепешом, он не потерпит издевательств над местными молодыми девушками и панирует и дальше бороться с этими и другими преступлениями со стороны украинцев. Дополнительно он потребовал от полиции активнее защищать местное население.

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