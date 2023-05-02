Премьер Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву

Премьер Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы расширения всесторонней помощи Киеву со стороны Веллингтона. Об этом сообщает RNZ.
Утверждается, что у премьер-министра и украинского главы государства был достаточно «теплый и содержательный» телефонный разговор.
«Серия встреч на высоком уровне, прошедших в последние месяцы, обеспечила плотное взаимодействие Веллингтона и Киева по всем ключевым вопросам», — уточняется в публикации.
Как стало известно, Хипкинс при разговоре с Зеленским находился в «международном аэропорту Окленда перед визитом в Лондон».
Предполагается, что вскоре Новая Зеландия анонсирует новые меры поддержки Украины.
Другие подробности вокруг взаимодействия Хипкинс и Зеленского пока не приводятся.
Ранее Зеленский заявил о передаче «мощного бронетанкового пакета» после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.