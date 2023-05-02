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Премьер Новой Зеландии Хипкинс и Зеленский поговорили об увеличении помощи Киеву

Премьер Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили вопросы расширения всесторонней помощи Киеву со стороны Веллингтона. Об этом сообщает RNZ.

Премьер Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву
© Газета.ru

Утверждается, что у премьер-министра и украинского главы государства был достаточно «теплый и содержательный» телефонный разговор.

«Серия встреч на высоком уровне, прошедших в последние месяцы, обеспечила плотное взаимодействие Веллингтона и Киева по всем ключевым вопросам», — уточняется в публикации.

Как стало известно, Хипкинс при разговоре с Зеленским находился в «международном аэропорту Окленда перед визитом в Лондон».

Предполагается, что вскоре Новая Зеландия анонсирует новые меры поддержки Украины.

Другие подробности вокруг взаимодействия Хипкинс и Зеленского пока не приводятся.

Ранее Зеленский заявил о передаче «мощного бронетанкового пакета» после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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