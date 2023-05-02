В США отреагировали на атаки украинских беспилотников на объекты в России

«Я думаю, что очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, и что Россия пытается вторгнуться в Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность», — заявил Патель, подчеркнув, что США и впредь будут предпринимать шаги по привлечению Российской Федерации к ответственности.