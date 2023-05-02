Расследование происшествия в Доме профсоюзов Одессы скатилось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института русского зарубежья Сергея Пантелеева.

По его словам, западные страны закрыли на это глаза. Он напомнил о карьере Сергея Ходияка, который в Одессе «убивал и добивал людей», после чего стал общественным деятелем и помощником украинского депутата Игоря Мосийчука. Цель расследования была оправдать тех, кто убивал, и тех, кто устроил трагедию, обвинив при этом жертв трагедии.

Эксперт указал, что пытались сделать виновными в том числе пожарных, у которых не было условий для помощи людям в Доме профсоюзов. На неправомерные действия, связанные с расследованием, указывал ряд международных организаций, среди которых ЕСПЧ, Совет Европы, Мониторинговая миссия ООН. Они говорили о затягивании, об ошибках следствия.