В Израиле близ сектора Газа прозвучала воздушная тревога

8 апреля ЦАХАЛ заявил, что с территории Сирии были выпущены три ракеты в сторону Голанских высот на севере Израиля. Уточняется, что одна из ракет пересекла границу и упала на открытой местности недалеко от города Мейсар. Два других снаряда, по информации издания, не попали в Израиль, а по некоторым сообщениям один из них упал в Иордании. По данным ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны «Железный купол» не использовалась, так как снаряды направлялись в безлюдную местность.