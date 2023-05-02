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В Израиле близ сектора Газа прозвучала воздушная тревога

В израильских городах близ сектора Газа прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В Израиле близ сектора Газа прозвучала воздушная тревога
© Газета.Ru

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял автомобили на шоссе на Западном берегу реки Иордан, один человек получил ранения. Об этом также сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

8 апреля ЦАХАЛ заявил, что с территории Сирии были выпущены три ракеты в сторону Голанских высот на севере Израиля. Уточняется, что одна из ракет пересекла границу и упала на открытой местности недалеко от города Мейсар. Два других снаряда, по информации издания, не попали в Израиль, а по некоторым сообщениям один из них упал в Иордании. По данным ЦАХАЛ, система противовоздушной обороны «Железный купол» не использовалась, так как снаряды направлялись в безлюдную местность.

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