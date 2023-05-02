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В двух областях на севере Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена утром в Сумской и Черниговской областях на севере Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

В двух областях на севере Украины объявлена воздушная тревога
© РИА Новости

Воздушная тревога была объявлена в 03:59 мск в обоих регионах.

Ранее воздушная тревога также объявлялась в Полтавской и Харьковской областях. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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