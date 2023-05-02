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Байден предложил «заткнуться» гостю Белого дома

Американский лидер Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, сообщает РИА Новости.

Байден предложил «заткнуться» гостю Белого дома
© ТАСС

Там состоялся прием в честь завершения Рамадана. Мужчина хотел рассказать главе государства о первом судье-мусульманине.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — сказал в ответ президент.

При этом Байден поприветствовал судью.

Другого гостя вовсе не пустили на мероприятие. Речь идет о мэре городка Проспект-Парк Мухамеде Хайрулу. Как заявили в секретной службе, таковы требования безопасности.

Ранее глава Белого дома заявил, что находится в расцвете сил. Он отказался считать свой возраст проблемой.

Президент США Байден, комментируя свой возраст, заявил, что находится полном в расцвете сил

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