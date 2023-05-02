Байден предложил «заткнуться» гостю Белого дома
Американский лидер Джо Байден посоветовал заткнуться гостю Белого дома, сообщает РИА Новости.
Там состоялся прием в честь завершения Рамадана. Мужчина хотел рассказать главе государства о первом судье-мусульманине.
«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — сказал в ответ президент.
При этом Байден поприветствовал судью.
Другого гостя вовсе не пустили на мероприятие. Речь идет о мэре городка Проспект-Парк Мухамеде Хайрулу. Как заявили в секретной службе, таковы требования безопасности.
Ранее глава Белого дома заявил, что находится в расцвете сил. Он отказался считать свой возраст проблемой.