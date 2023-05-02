Блинкен оценил диалог с Россией по обмену заключенными

Американские власти остаются в контакте с Москвой по поводу обмена заключенными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена

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По его словам, диалог является нерегулярным. Контакты осуществляются через американское посольство в РФ. Дипломат отметил, что существует канал связи, который ранее согласовали президент Джо Байден и российский лидер Владимир Путин.