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США пригрозили жесткими мерами в случае экстрадиции россиянина Черкасова

Россиянину Сергею Черкасову, экстрадиции которого от Бразилии добиваются власти Соединенных Штатов, грозит суровое наказание, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

США пригрозили жесткими мерами в случае экстрадиции россиянина Черкасова
© ТАСС

Его спросили, собирается ли американский постоянный представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе поездки в Бразилию в марте затронуть в разговоре с местными властями вопрос об экстрадиции россиянина. Чиновник заявил, что данный вопрос нужно задавать Министерству юстиции США.

При этом он указал, что «когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты», то американские власти их найдут и привлекут к ответственности по всей строгости закона.

В 2022 году Черкасов получил в Бразилии 15 лет тюрьмы за шпионаж в интересах иностранного государства, а также мошенничество. США запросили у Бразилии его экстрадицию, сообщили СМИ. В марте американский Минюст заочно предъявил россиянину обвинения.

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