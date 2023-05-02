США пригрозили строгими мерами в случае экстрадиции россиянина Черкасова

Россиянину Сергею Черкасову, экстрадиции которого от Бразилии добиваются власти Соединенных Штатов, грозит суровое наказание, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Его спросили, собирается ли американский постоянный представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе поездки в Бразилию в марте затронуть в разговоре с местными властями вопрос об экстрадиции россиянина. Чиновник заявил, что данный вопрос нужно задавать Министерству юстиции США.

При этом он указал, что «когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты», то американские власти их найдут и привлекут к ответственности по всей строгости закона.