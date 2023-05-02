Трампу отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

1 мая состоялось третье слушание по иску журналистки Джин Кэрролл. До начала заседания адвокат бывшего президента Джо Такапина подал заявление с просьбой аннулировать процесс, однако прошение было отклонено.

Как заявил судья, перекрестный допрос Кэрролл будет продолжаться всю неделю. При этом Такапина вновь подал ходатайство из-за предвзятости судьи. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании летом 2019 года. В ноябре того же года она подала на него в суд. Политик на заседаниях не присутствует.