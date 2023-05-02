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Трампу отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу отказали в суде Нью-Йорка в аннулировании процесса по делу об изнасиловании, сообщает НСН.

Трампу отказано в аннулировании процесса по делу об изнасиловании
© ТАСС

1 мая состоялось третье слушание по иску журналистки Джин Кэрролл. До начала заседания адвокат бывшего президента Джо Такапина подал заявление с просьбой аннулировать процесс, однако прошение было отклонено.

Как заявил судья, перекрестный допрос Кэрролл будет продолжаться всю неделю. При этом Такапина вновь подал ходатайство из-за предвзятости судьи. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании летом 2019 года. В ноябре того же года она подала на него в суд. Политик на заседаниях не присутствует.

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