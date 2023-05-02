СМИ: В Черниговской области прозвучал взрыв

В Черниговской области прогремел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна". Здесь с 23:12 мск до 23:53 мск звучала сирена воздушной тревоги.

1 мая взрывы произошли в Киеве , Киевской области, Днепре (ранее – Днепропетровск ). По информации издания "Зеркало недели", звуки взрывов были слышны в Сумской области и Павлограде. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.