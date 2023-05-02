Зеленский захотел продлить мобилизацию на три месяца

Они истекают 19 мая. Проекты законов об этом были внесены главой государства на рассмотрение в Верховную раду. Таким образом, президент настаивает на продлении военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца. Военное положение и мобилизация в стране действуют больше года.