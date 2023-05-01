В Госдепе заявили, что Блинкен не планирует контактов с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"У нас нет планов встреч или иных контактов с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. У госсекретаря была возможность поговорить с ним по телефону месяц назад. Он ясно заявил о необходимости освободить незаконно задержанного гражданина США, корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также другого незаконно удерживаемого американца Пола Уилана", - сказал он.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая.