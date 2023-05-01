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США заявили, что не собираются обнародовать данные о потерях ВСУ

Администрация Соединенных Штатов не собирается публиковать данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

Джон Кирби отказался обнародовать данные о потерях ВСУ
© globallookpress.com

Его спросили, есть ли у США данные о потерях ВСУ.

"Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию", - ответил Кирби.

По его словам, киевские власти, если у них будет такое желание, могут обнародовать данную информацию.

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"Мы не будем говорить об их потерях. Об этом должны говорить они сами. Я не собираюсь выкладывать на всеобщее обозрение что-либо, что усложнит их работу", - сказал он.

"Я просто не собираюсь выкладывать в открытый доступ информацию, которая усложнит ситуацию для Украины. Если они решат, что хотят рассекретить и обнародовать цифры - это их дело", - утверждал представитель Белого дома.

Ранее бывший сотрудник американской разведки и экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что потери среди украинских военных могут достигать более 300 тыс. погибшими.

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