Шольц заявил о стремлении избежать эскалации с Россией

Германия не будет осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы не было эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник в ходе дискуссии с гражданами рядом с городом Кобленц, отметив, что важно, чтобы западное оружие не использовалось для ударов по российской территории.
"Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами", - сказал он, отвечая на вопрос, учитывает ли Берлин какие-либо красные линии, оказывая военную помощь Украине.
"Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию", - указал канцлер.
"Мы делаем все, чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО", - добавил Шольц.