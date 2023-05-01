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Шольц заявил, что Германия делает все, чтобы не допустить эскалации между Россией и НАТО

Германия не будет осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы не было эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник в ходе дискуссии с гражданами рядом с городом Кобленц, отметив, что важно, чтобы западное оружие не использовалось для ударов по российской территории.

Шольц заявил о стремлении избежать эскалации с Россией
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"Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами", - сказал он, отвечая на вопрос, учитывает ли Берлин какие-либо красные линии, оказывая военную помощь Украине.

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"Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию", - указал канцлер.

"Мы делаем все, чтобы не было эскалации в направлении войны России с НАТО", - добавил Шольц.

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