Шольц заявил о стремлении избежать эскалации с Россией

Германия не будет осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы не было эскалации между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник в ходе дискуссии с гражданами рядом с городом Кобленц, отметив, что важно, чтобы западное оружие не использовалось для ударов по российской территории.