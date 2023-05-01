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Финляндия разрабатывает соглашение, позволяющее Пентагону использовать финскую территорию

Правительство Финляндии разрабатывает соглашение, которое позволит США размещать в скандинавской стране свои войска. Об этом сообщила в понедельник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на руководителя политического департамента финского МИД Микаэля Антелла.

Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз
© globallookpress.com

Как утверждает газета, власти сейчас разрабатывают соглашение в сфере обороны, которое, если оно будет принято, позволит вооруженным силам США использовать территорию Финляндии и ее военные объекты. При этом уточняется, что речь прежде всего идет о подготовке личного состава и хранении вооружений и материально-технических средств. Подобные соглашения у США есть и с другими членами НАТО.

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Финляндия подала заявку на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года вместе с Швецией, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Чтобы урегулировать эти вопросы перед саммитом НАТО в 2022 году, между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Хельсинки официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса.

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