Финляндия готовит соглашение с США по размещению военных баз

Как утверждает газета, власти сейчас разрабатывают соглашение в сфере обороны, которое, если оно будет принято, позволит вооруженным силам США использовать территорию Финляндии и ее военные объекты. При этом уточняется, что речь прежде всего идет о подготовке личного состава и хранении вооружений и материально-технических средств. Подобные соглашения у США есть и с другими членами НАТО .

Финляндия подала заявку на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года вместе с Швецией, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Чтобы урегулировать эти вопросы перед саммитом НАТО в 2022 году, между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны. Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Хельсинки официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса.