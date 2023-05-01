Израиль объяснил отказ от экстренной репатриации россиян
Министерство интеграции Израиля прокомментировало отмену программы экстренной репатриации граждан России, пишет РБК.
В ведомстве объяснили отмену падением количества заявок. Число прибывающих в страну без визы потенциальных репатриантов за последний год сильно снизилось, уточнило министерство.
Министр алии и интеграции Офир Софер призвал уделять больше внимания уже прибывшим в Израиль репатриантам.
После начала спецоперации в Израиле открылись центры экстренной репатриации. Граждане России, Украины и Белоруссии могли ускоренно пройти процедуру.
По данным платформы ООН Comtrade, Израиль в 2022 году стал крупнейшим импортером российской водки, передает «Радиоточка НСН».