Израиль объяснил отказ от экстренной репатриации россиян

Министерство интеграции Израиля прокомментировало отмену программы экстренной репатриации граждан России, пишет РБК.

© Unsplash

В ведомстве объяснили отмену падением количества заявок. Число прибывающих в страну без визы потенциальных репатриантов за последний год сильно снизилось, уточнило министерство.

Министр алии и интеграции Офир Софер призвал уделять больше внимания уже прибывшим в Израиль репатриантам.

После начала спецоперации в Израиле открылись центры экстренной репатриации. Граждане России, Украины и Белоруссии могли ускоренно пройти процедуру.