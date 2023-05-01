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Стали известны подробности ликвидации главаря ИГ* в Сирии на вилле

В Сирии в результате акции турецких спецслужб ликвидирован руководитель террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу аль-Хусейн аль-Курейши. Об этом пишет телеканал TRT.

Стали известны подробности ликвидации главаря ИГ* в Сирии на вилле
© globallookpress.com

По данным телеканала, глава ИГ был обнаружен турецкой разведкой (MIT) в деревне Миске, недалеко от города Джандарис в сирийской провинции Африн.

Вместе со своими соратниками и хорошо вооруженной охраной, уточнил автор статьи, аль-Курейши поселился в двухэтажном особняке премиум-класса, с собственным садом и подземным гаражом.

Силовики, сразу после получения точных данных о местонахождении террориста, окружили виллу. Кроме того, они вели наблюдение за перемещениями боевиков с помощью беспилотников.

В субботу, 28 апреля, спецслужбы предложили аль-Курейши сдаться. Охрана главы ИГ после получения этого предложения открыла огонь по участникам операции из стрелкового и тяжелого оружия.

Эрдоган сообщил о ликвидации главаря ИГ в Сирии

Ожесточенный бой, пояснил обозреватель, длился около четырех часов. В результате здание получило значительные повреждения, глава организации и его охрана были ликвидированы.

* Запрещенная в России террористическая организация

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