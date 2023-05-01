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CNN: неизвестный китайский дирижабль был замечен на снимках со спутника

На территории Китая был замечен неизвестный большой дирижабль, снимки которого попали на спутник. Об этом сообщил телеканал CNN.

CNN: неизвестный китайский дирижабль был замечен на снимках со спутника
© Газета.Ru

Отмечается, что снимки со спутника опубликовала компания BlackSky. По ее данным, на северо-западе Китая располагается дирижабль длиной порядка 30 метров.

«Это действительно следующий шаг для Китая с точки зрения дальнейшего развития и поддержки финансирования исследований в этом направлении», — приводит американский телеканал слова исполнительного директора Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобса.

Ранее в совместном заявлении руководителей МИД стран G7 утверждается, что государства Большой семерки не меняют своей позиции по поводу политики «одного Китая», выступают за мир в Тайваньском проливе.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что, по ее мнению, важно в скором времени провести встречу американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Китая Цинь Гана на фоне ситуации вокруг Тайваня.

США сбили аэростат над Аляской

По словам Бербок, Блинкен говорил о планах встретиться с коллегой из КНР во время последней встречи министров на G20, но затем произошел инцидент с китайским аэростатом, который сбили силы США.

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