CNN: неизвестный китайский дирижабль был замечен на снимках со спутника

На территории Китая был замечен неизвестный большой дирижабль, снимки которого попали на спутник. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что снимки со спутника опубликовала компания BlackSky. По ее данным, на северо-западе Китая располагается дирижабль длиной порядка 30 метров.

«Это действительно следующий шаг для Китая с точки зрения дальнейшего развития и поддержки финансирования исследований в этом направлении», — приводит американский телеканал слова исполнительного директора Аэрокосмического института Оклахомы Джейми Джейкобса.

Ранее в совместном заявлении руководителей МИД стран G7 утверждается, что государства Большой семерки не меняют своей позиции по поводу политики «одного Китая», выступают за мир в Тайваньском проливе.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что, по ее мнению, важно в скором времени провести встречу американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Китая Цинь Гана на фоне ситуации вокруг Тайваня.