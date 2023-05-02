В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия

Уточняется, что главы оборонных ведомств из более 40 стран не смогли договориться на встрече на авиабазе Рамштайн об отправке военных самолетов украинской стороне. При этом известно, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии необходимости в истребителях F-16 для текущих боев на Украине.