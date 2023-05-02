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В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия

В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия из-за планов по передаче истребителей F-16 Киеву, пишет Politico.

В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия
© globallookpress.com

Уточняется, что главы оборонных ведомств из более 40 стран не смогли договориться на встрече на авиабазе Рамштайн об отправке военных самолетов украинской стороне. При этом известно, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии необходимости в истребителях F-16 для текущих боев на Украине.

«Западные истребители будут частью западной военной интеграции вооруженных сил Украины, будь то сейчас или, возможно, позже», — сказал постоянный секретарь Минобороны Финляндии Эса Пулккинен.

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