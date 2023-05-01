Зеленский поговорил по телефону с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили программу долгосрочного сотрудничества в сфере обороны», — сообщил он.

Зеленский добавил, что отметил в разговоре начало конфискации зарубежных активов России, а также призвал усилить санкционное давление на Москву. Помимо этого, политики согласовали позиции в преддверии саммита НАТО и других международных мероприятий.