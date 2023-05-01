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Обновлённая Конституция Узбекистана вступила в силу с 1 мая

Вступила в силу обновлённая Конституция Узбекистана, принятая по итогам всенародного референдума.

В Узбекистане изменили Конституцию
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Об этом говорится на сайте ЦИК страны.

Отмечается, что проект закона о Конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% принявших участие в голосовании.

В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.

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Обновлённый закон опубликован на сайте ЦИК 1 мая.

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