В Узбекистане изменили Конституцию

Обновлённая Конституция Узбекистана вступила в силу с 1 мая
Вступила в силу обновлённая Конституция Узбекистана, принятая по итогам всенародного референдума.
Об этом говорится на сайте ЦИК страны.
Отмечается, что проект закона о Конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% принявших участие в голосовании.
В соответствии с законодательством республики, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.
Обновлённый закон опубликован на сайте ЦИК 1 мая.