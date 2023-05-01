В ФРГ заявили о возвращении из РФ части сотрудников дипмиссий

В ФРГ заявили о возвращении из России части сотрудников дипмиссий
Несколько сотрудников дипмиссий Германии вернулись в Берлин из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.
В ведомстве напомнили, что в марте 2023 года некоторые российские дипломаты были вынуждены покинуть ФРГ в соответствии с пожеланиями немецкой стороны.
Москва, в свою очередь, попросила покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских дипмиссий. Дипломаты выехали из России в понедельник, 1 мая, пояснили в пресс-службе.
В МИД ФРГ не посчитали нужным уточнить количество вернувшихся сотрудников.
Ранее сообщалось, что ответ на недружественные действия Берлина Москва намеревается выслать от 20 до 34 немецких дипломатов.