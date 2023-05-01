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В ФРГ заявили о возвращении из России части сотрудников дипмиссий

Несколько сотрудников дипмиссий Германии вернулись в Берлин из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.

В ФРГ заявили о возвращении из РФ части сотрудников дипмиссий
© риа новости

В ведомстве напомнили, что в марте 2023 года некоторые российские дипломаты были вынуждены покинуть ФРГ в соответствии с пожеланиями немецкой стороны.

Москва, в свою очередь, попросила покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских дипмиссий. Дипломаты выехали из России в понедельник, 1 мая, пояснили в пресс-службе.

В МИД ФРГ не посчитали нужным уточнить количество вернувшихся сотрудников.

Германия назвала причину высылки российских дипломатов

Ранее сообщалось, что ответ на недружественные действия Берлина Москва намеревается выслать от 20 до 34 немецких дипломатов.

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