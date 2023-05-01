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В Германии заявили о возвращении части дипломатов из России

Часть сотрудников немецких диппредставительств вернулись из России в Берлин. Об этом заявили в МИД Германии, передает ТАСС.

В Германии заявили о возвращении части дипломатов из России
© Lenta.ru

В министерстве напомнили, что в середине марта ФРГ покинули часть сотрудников российских дипмиссий. Утверждается, что их деятельность «не соответствовала дипломатическому статусу».

«Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — добавили в немецком МИД, не уточнив, о каком числе дипломатов идет речь.

Ранее в российском МИД сообщили, что Берлин инициировал очередную процедуру массовой высылки дипломатов. Министерство осудило действия ФРГ.

Отмечалось, что Россия ответит на это решение зеркально и существенно ограничит максимальное число сотрудников диппредставительств Германии в стране.

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