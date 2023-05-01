Резников: Украина вышла на финишную прямую контрнаступления

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал во время телемарафона, что украинские военные вышли на «финишную прямую» контрнаступления. Об этом пишет «24 канал».

Резников пояснил, что в настоящее время может с уверенностью сказать: для наступления все готово, войска вышли на финишную прямую.

Вместе с тем, отметил министр обороны, решение о сроках и конкретных направлениях атаки будут принимать Генштаб, главком Валерий Залужный и его команда.

Для контрнаступления требуются подготовленные солдаты, вооружение и военная техника, боеприпасы, форма, констатировал Резников.