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Компания жены Сунака получила финансовую поддержку от властей

Компания, долей в которой владеет жена премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшата Мурти, получила деньги от властей в рамках государственной поддержки. Об этом пишет The Times.

По информации издания, супруга политика руководит инвестиционной компанией, владеющей долей в стартапе в сфере образовательных технологий под названием Study Hall. Сообщается, что в 2022 году организация получила грант от правительственной компании Innovate UK, которая оказывает финансовую поддержку предпринимателям, работающим в сфере инноваций. Сумма гранта составила 349 976 фунтов (34,6 миллиона рублей).

В статье отметили, что факт того, что компания первой леди Великобритании получила финансовую поддержку от властей, открывает новые вопросы о ее взаимодействии с правительством страны, возглавляемым ее мужем.

В середине апреля стало известно, что парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Сунака.

Ранее сообщалось, что бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс вручили счет на 15 тысяч долларов за вещи, пропавшие из ее загородной резиденции Чевенинг, в том числе за халаты и тапочки.

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