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В Париже полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации

Столкновения протестующих с полицией произошли на демонстрации в Париже против пенсионной реформы, которая приурочена ко Дню труда, полиция применила слезоточивый газ.

Участники жгут мусорные баки и забрасывают полицию камнями и бутылками. По свидетельству корреспондента ТАСС, на бульваре Вольтер видны клубы черного дыма, разбиты несколько автобусных остановок и витрин банков.

Стычки радикально настроенных протестующих с полицией, следующих по маршруту к площади Нации до колонны профсоюзов, начались практически сразу после того, как колонна профсоюзов начала движение от площади Республики.

По данным префектуры столичной полиции, еще до начала манифестации стражи порядка провели 2 740 проверок и задержали несколько человек, изъяв у них "предметы, которые могли быть использованы против сотрудников правоохранительных органов". Телеканал BFM сообщает, что речь идет о 22 задержанных.

Ожидается, что закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, вступит в силу осенью. Инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране.

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