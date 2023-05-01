Замглавы МИД Южной Кореи запланировал поездку в Москву

Первый замглавы МИД Южной Кореи и экс-посол в России Чан Хо Чжин может приехать в Москву в середине мая. О планах чиновника стало известно источникам агентства Yonhap.

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Ожидается, что дипломат приедет в столицу России на два дня. Во время визита он встретится с рядом российских чиновников.

В южнокорейском МИД не подтвердили сообщения о планах первого замглавы МИД.

«Это сообщение неверное», — заверили ТАСС представители ведомства.