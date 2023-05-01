Эрдоган объявил название нового национального боевого самолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре объявил название нового национального боевого самолета пятого поколения. Об этом сообщает A Haber.

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«Мы назвали наш национальный боевой самолет KAAN», — сказал он.

По словам Эрдогана, самолет имеет современное оснащение, обладает высокой маневренностью и точностью прицеливания.

Президент отметил, что самолет будет принят на вооружение Турции после завершения его испытаний и страна войдет в число пяти стран мира, которые производят самолеты пятого поколения.