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Трамп опередил своего главного конкурента

Бывший президент США Дональд Трамп опередил своего главного конкурента — губернатора Флориды от Республиканской партии Рона Десандиса на 36 процентов в новом президентском опросе республиканцев 2024 года. Об этом пишет Daily News.

Трамп опередил своего главного конкурента
© Lenta.ru

Согласно данным, Трампа поддерживают 58 процентов избирателей Республиканской партии по сравнению с 22 процентами Десантиса, который сильно потерял в рейтинге в последние месяцы.

Республиканские избиратели сплотились вокруг Трампа, поскольку он борется с обвинениями, связанными с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, и гражданским судебным процессом по обвинению в изнасиловании писательницы Джейн Кэрролл.

Ранее 1 мая суд Нью-Йорка отказал экс-президенту США в аннулировании процесса по делу о попытке изнасилования. Адвокат Трампа Джо Такопина подал ходатайство с просьбой признать процесс недействительным, обвинив судью Луиса Каплана в предвзятости и симпатии к Кэрролл. Однако, открывая очередное заседания, судья заявил, что прошение отклонили.

Трамп во время заседания в зале суда не присутствовал. По данным агентства, слушания по делу продолжатся в течение недели.

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