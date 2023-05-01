Россия заявила в ООН о беспрецедентной русофобии во Франции

Член российской дипмиссии при ООН в Женеве Кристина Сукачева заявила, что Россия обеспокоена беспрецедентной русофобской дискриминацией, с которой сталкиваются русскоговорящие граждане во Франции, передает РИА Новости.

«Отмечаем случай проявления беспрецедентной русофобии. Регулярно узнаем о фактах дискриминации наших соотечественников и проявлении агрессии в их отношении на бытовом уровне», — рассказала она.

Дипломат призвала французские власти внимательно относиться к анонимным угрозам, которые поступают в адрес русскоговорящих. Она заявила, что Москва обеспокоена дискриминацией по расовому, этническому или религиозному признаку во Франции и считает неприемлемыми нападки на священников Русской православной церкви.