CNN: Трамп обратился к суду по обвинениям в насилии

Бывший президент США Дональд Трамп попросил объявить неправомерным судебное разбирательство по обвинениям в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэрролл. Об этом со ссылкой на письмо адвоката Трампа Джо Такопины сообщает телеканал CNN.

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В письме утверждается, что судья вынес «несправедливые и предвзятые решения» в отношении Трампа. Согласно заявлению адвоката экс-главы США, в качестве альтернативы он просит судью «исправить протокол для каждого случая, в котором суд неверно охарактеризовал факты этого дела для присяжных» или же предоставить большую свободу действий в перекрестном допросе Кэрролл.

Согласно тексту письма, несмотря на то, что показания на суде идут всего два дня, материалы уже полны многочисленными объяснениями несправедливого обращения с ответчиком со стороны суда, большинство из которых было засвидетельствовано присяжными.