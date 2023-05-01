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В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением

На левом берегу Днепра в Киеве зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением
© Lenta.ru

В городской администрации заявили, что на левом берегу было снижено давление в водопроводной сети из-за повреждения электрического оборудования на насосной станции «Позняки». Время ликвидации проблемы составит около суток.

«Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение понизить давление в водопроводной сети на левом берегу», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что официальных заявлений от властей или энергокомпаний о перебоях с электро- и водоснабжением пока не поступало.

Ранее стало известно, что некоторые районы Днепропетровской области остались без света. «Из-за обстрелов (...) есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях», — отметили представители Министерства энергетики Украины.

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