В Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением

На левом берегу Днепра в Киеве зафиксировали перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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В городской администрации заявили, что на левом берегу было снижено давление в водопроводной сети из-за повреждения электрического оборудования на насосной станции «Позняки». Время ликвидации проблемы составит около суток.

«Насосная станция не работает, в связи с чем принято решение понизить давление в водопроводной сети на левом берегу», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что официальных заявлений от властей или энергокомпаний о перебоях с электро- и водоснабжением пока не поступало.