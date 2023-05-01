Комиссия Минкульта Украины осмотрела семинарию УПЦ в Киево-Печерской лавре

Представители комиссии Министерства культуры Украины по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры пришли в помещения Киевской духовной академии и семинарии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в Telegram-канале академии.

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«1 мая 2023 года представители комиссии провели осмотр технического состояния жилых корпусов Киевской духовной академии и семинарии», — сказано в публикации.

Отмечается, что документы о передаче корпусов Киевской духовной академии национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» не подписывались.