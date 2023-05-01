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Во Франции обеспокоились ростом преступности из-за Украины

В Восточной Европе обеспокоились ускорением роста преступности из-за влияния Украины. Об этом сообщил обозреватель издания Atlantico Ксавье Рофе.

Во Франции обеспокоились ростом преступности из-за Украины
© Lenta.ru

По его мнению, преступность возросла из-за поставок со стороны Украины оружия и наркотиков в европейские страны, а также торговли людьми. Он добавил, что отправленное Западом на Украину снаряжение прячут и перепродают в Европе.

Рофе добавил, что поставка нелегальных товаров в Восточную Европу происходит с использованием миллионов беженцев, из-за чего в странах усиливается неконтролируемая криминализация.

Обозреватель назвал такие действия со стороны преступников «продолжительными и опасными», а также заявил, что процесс поставок оружия и наркотических средств в Европу игнорируется СМИ и армиями стран.

«Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — подчеркнул Рофе.

Ранее сообщалось, что два ультраправых активиста были арестованы во Франции на автовокзале в парижском районе Берси после возвращения из зоны боевых действий на Украине с оружием.

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