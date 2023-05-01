В США рассказали, почему расследование о «Северных потоках» игнорируется Западом

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» является «неудобной правдой», поэтому игнорируется на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, доверяет ли Риттер Хершу, экс-офицер отметил, что знаком с публицистом 25 лет и они являются хорошими друзьями.

«Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется», — сказал Риттер.