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Экс-разведчик США Риттер: расследование Херша о "Северных потоках" - неудобная правда

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» является «неудобной правдой», поэтому игнорируется на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

В США рассказали, почему расследование о «Северных потоках» игнорируется Западом
© Газета.Ru

Отвечая на вопрос журналистов о том, доверяет ли Риттер Хершу, экс-офицер отметил, что знаком с публицистом 25 лет и они являются хорошими друзьями.

«Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется», — сказал Риттер.

Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, а ныне независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник представил в Новосибирске свою книгу о ядерной безопасности «Гонка разоружения».

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