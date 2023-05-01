В США рассказали, почему расследование о «Северных потоках» игнорируется Западом

Экс-разведчик США Риттер: расследование Херша о "Северных потоках" - неудобная правда
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» является «неудобной правдой», поэтому игнорируется на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о том, доверяет ли Риттер Хершу, экс-офицер отметил, что знаком с публицистом 25 лет и они являются хорошими друзьями.
«Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется», — сказал Риттер.
Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, а ныне независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник представил в Новосибирске свою книгу о ядерной безопасности «Гонка разоружения».