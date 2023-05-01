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В США назвали пять самых опасных ошибок Байдена

Президентство Джо Байдена может обернуться для США «потерянным десятилетием» из-за допущенных американским лидером опасных ошибок, заявил экс-сотрудник Конгресса и автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.

По его мнению, Байден оказался самым неспособным президентом за всю историю США.

В частности, Вейхерт заявил, что в числе самых опасных ошибок Байдена — неспособность урегулировать миграционный кризис в стране.

Он также отметил, что Байден не смог сделать свою страну более независимой от иностранных источников ископаемого топлива. В частности, Вейхерт раскритиковал лидера Белого дома за то, что тот «позорно отказался поддержать» строительство ключевых трубопроводов в Северной Америке.

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Кроме того, указал автор статьи, во время президентства Байдена уровень инфляции достиг исторического максимума, чего не было с 1980 года. Вейхерт также обвинил президента в том, что тот допустил рост преступности в стране, в частности связанной с применением огнестрельного оружия.

Курс внешней политики Байдена также оказался провальным, в частности, он позволил укрепить отношения Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

«От Кабула до Хартума все, что Байдену удалось сделать на посту президента, — это провести серию катастрофических выводов войск, которые ослабили позиции Америки в мире и усилили позиции врагов в Пекине, Москве, Тегеране», — написал Вейхерт.

Он подчеркнул, что еще один президентский срок Байдена приведет к «необратимому уменьшению силы США в мире».

Ранее Байден заявил, что на посту лидера страны больше выполняет приказы, чем отдает их.

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