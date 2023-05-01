СМИ: Байден не смог защитить границы США и провалил внешнюю политику

Президентство Джо Байдена может обернуться для США «потерянным десятилетием» из-за допущенных американским лидером опасных ошибок, заявил экс-сотрудник Конгресса и автор портала 19fortyfive Брэндон Вейхерт.

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По его мнению, Байден оказался самым неспособным президентом за всю историю США.

В частности, Вейхерт заявил, что в числе самых опасных для США ошибок Байдена — неспособность урегулировать миграционный кризис в стране. По словам автора портала, при Байдене нелегальная миграция в США резко возросла. Так, в 2022 году на американо-мексиканской границе арестовали почти 2,4 миллиона пересекающих границу мигрантов, и в 2023-м все станет намного хуже, пишет Вейхерт.

Он также отметил, что Байден не смог сделать свою страну более независимой от иностранных источников ископаемого топлива. В частности, Вейхерт раскритиковал лидера Белого дома за то, что тот «позорно отказался поддержать» строительство ключевых трубопроводов в Северной Америке.