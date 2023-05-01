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Лидер оппозиционной партии «Шор» объяснил задержание своего заместителя

Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Марина Таубер была задержана за нарушение мер ограничения свободы по делу о незаконном финансировании партии, что обусловлено страхом властей республики из-за возможной победы кандидата политического объединения на выборах главы Гагаузской автономии. Такое мнение высказал партийный лидер Илан Шор в своем Telegram-канале.

Лидер оппозиционной партии «Шор» объяснил задержание своего заместителя
© Lenta.ru

«Мы четко понимаем, что данный арест связан с выборами в Гагаузии, что действующий фашистский режим боится победы Партии "Шор" в Гагаузии как нечистой силы», — считает он.

Шор добавил, что партия одержит победу на выборах и превратит автономию в «край мечты».

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