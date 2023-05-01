Лидера молдавской оппозиции задержали в аэропорту Кишинева

Сотрудники прокуратуры задержали в аэропорту Кишинева вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, с Таубер в феврале 2023 года были сняты ограничения, ей вернули заграничный паспорт и разрешили общаться с любыми лицами.

В прокуратуре пояснили, что в понедельник, 1 мая, стражи порядка задержали Таубер в международном аэропорту Кишинева. Она планировала вылететь в Тель-Авив через Стамбул.

Задержание было произведено согласно постановления, выданного прокурором на том основании, что «обвиняемая нарушила условия, предусмотренные примененными к ней мерами пресечения» по делу о незаконном финансировании партии, уточнили в пресс-службе.