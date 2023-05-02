Вице-председателя молдавской партии "Шор" поместили под домашний арест

Вице-председатель молдавской партии "Шор" Марина Таубер возвращена под домашний арест по требованию прокуратуры. Такое решение было принято во вторник районным судом Кишинева, заседание которого транслировалось пресс-службой партии на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Частично удовлетворяется запрос прокурора. Одобряется применение превентивной меры в виде домашнего ареста сроком на 20 дней начиная с 1 мая", - зачитала решение судья.

Таубер заявляла, что за этим решением стоит президент страны Майя Санду, которая, по ее словам, таким способом борется с оппозицией.

Таубер задержали в понедельник утром в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Израиль. Как пояснили в прокуратуре, задержание произведено из-за нарушения обвиняемой условий примененной к ней меры пресечения.