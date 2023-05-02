Вице-председателя молдавской партии "Шор" поместили под домашний арест

Вице-председатель молдавской партии "Шор" Марина Таубер возвращена под домашний арест по требованию прокуратуры. Такое решение было принято во вторник районным судом Кишинева, заседание которого транслировалось пресс-службой партии на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Частично удовлетворяется запрос прокурора. Одобряется применение превентивной меры в виде домашнего ареста сроком на 20 дней начиная с 1 мая", - зачитала решение судья.
Таубер заявляла, что за этим решением стоит президент страны Майя Санду, которая, по ее словам, таким способом борется с оппозицией.
Таубер задержали в понедельник утром в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Израиль. Как пояснили в прокуратуре, задержание произведено из-за нарушения обвиняемой условий примененной к ней меры пресечения.
В июле прошлого года против Таубер выдвинули обвинения по двум уголовным делам, касающимся финансирования партии. Депутат заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости. Она считает, что за решением прокуратуры стоит правящая Партия действия и солидарности.