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Польша построила более 200 км электронного барьера на границе с Белоруссией

На польско-белорусской границе завершено строительство около 206 км электронного забора, оснащенного системой камер видеонаблюдения и датчиками движения, заявила пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская, передает PAP. По ее словам, на данный момент не хватает лишь 150 метров заграждений на последнем отрезке, но на этом участке установке препятствует естественный ландшафт.

Польша построила более 200 км электронного барьера на границе с Белоруссией
© Газета.Ru

«Почти весь барьер уже действует и мы имеем полную запись того, что происходит на границе. Оттуда мы имеем большое количество зафиксированных попыток нелегального пересечения границы», — отметила Михальская.

Как указала пресс-секретарь пограничной службы Польши, появление барьера позволит пограничникам объективно оценивать количество попыток проникновения на территорию страны. Она также добавила, что без системы в ночное время было невозможно подсчитать количество нарушений границы.

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