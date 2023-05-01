Польша построила более 200 км электронного барьера на границе с Белоруссией

На польско-белорусской границе завершено строительство около 206 км электронного забора, оснащенного системой камер видеонаблюдения и датчиками движения, заявила пресс-секретарь погранслужбы Польши Анна Михальская, передает PAP. По ее словам, на данный момент не хватает лишь 150 метров заграждений на последнем отрезке, но на этом участке установке препятствует естественный ландшафт.